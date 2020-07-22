Под Петербургом на Неве загорелась яхта

В городском поселке Свердлова в Ленинградской области на Неве загорелась яхта, очевидцы успели запечатлеть происшествие на видео и выложить в интернет.

Известно, что управлявшего яхтой мужчину удалось безопасно перевезти на берег, передает Рен ТВ.

Поясняется, что в данный момент очевидцы пытаются потушить яхту – забирают с берега огнетушители и подвозят к горящему судну.

Причины возгорания уточняются.

Напомним, в начале июля у лайнера «Князь Владимир» в порту Сочи ветром оторвало швартовые. В результате происшествия никто не пострадал.