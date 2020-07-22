Рабочие группы Госсовета к ноябрю предложат Путину корректировку нацпроектов

До 30 октября рабочие группы Госсовета представят президенту Владимиру Путину предложения по корректировке национальных проектов, сообщает Кремль.

«Все предложения, подготовленные рабочими группами Госсовета, будут тщательно проанализированы, проработаны совместно с заместителями председателя правительства - кураторами соответствующих национальных проектов (программ) и до 30 октября 2020 года представлены Владимиру Путину», – передает ТАСС сообщение Кремля.

Указывается, что после того, как президент 21 июля подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», состоялись заседания рабочих групп Государственного совета. На них рассматривались вопросы корректировки нацпроектов.

На заседании рабочей группы по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» помощник президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин отметил, что корректировка национального проекта в этой области необходима, чтобы помочь регионам решить жилищные проблемы с учетом диспропорций в уровне обеспечения жильем, а также структуре жилого фонда и накопленного объема незавершенного строительства.

Президент Татарстана, руководитель этой рабочей группы Рустам Минниханов затронул проблемы господдержки индивидуального жилищного строительства.

«Была отмечена возросшая активность на рынке малоэтажного строительства в сельской местности, особенно среди семей с детьми, которым государство оказывает значительную финансовую поддержку», – сообщает Кремль.

Также обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств.

«В период пандемии для граждан особенно важными стали благоустроенные дворовые территории. В связи с этим предложено рассмотреть возможность увеличения финансирования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого ежегодно благоустраивается более пяти тысяч дворовых пространств», - подчеркнули в Кремле.

На заседании рабочей группы по направлению «Образование и наука» министр просвещения Сергей Кравцов представил предложения по корректировке нацпроекта «Образование», акцентировав внимание на мероприятиях по формированию равных возможностей в части получения общего образования для всех граждан, а также на развитие цифровой образовательной среды и кадрового потенциала системы общего образования и патриотического воспитания молодежи.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил предложения по корректировке национальных проектов «Образование» и «Наука», выдвинув инициативы по интеграции науки и высшего образования и вовлечения образовательного и научного потенциала регионов в развитие отечественной науки. Также обсуждались новые вызовы для системы образования, которые связаны с необходимостью обеспечения функционирования системы общего образования при проведении карантинных мероприятий, с формированием общего образовательного пространства страны и проблемы формирования механизмов коммерциализации научных разработок.

На заседании рабочей группы по направлению «Малое и среднее предпринимательство» обсуждались предложения регионов по изменению параметров национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сформированные исходя из анализа текущих потребностей малого и среднего бизнеса.

На заседании группы по направлению «Экология и природные ресурсы» были рассмотрены предложения по корректировке национального проекта «Экология». Члены рабочей группы обсудили поручение президента об уточнении показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ, а также актуализированные замечания к действующей методике расчета показателя «Качество окружающей среды».

«Представители регионов, федеральных органов власти, экспертного и бизнес-сообществ отметили, что корректировка национального проекта потребует комплексного решения вопросов обращения с отходами всех классов опасности, увязки его мероприятий с внедрением новых технологических решений, способствующих снижению образования отходов, выбросов в атмосферный воздух и сбросов вредных веществ в водные объекты и почвы. Необходимо непременно осуществлять цифровизацию систем мониторинга окружающей среды, обращения с отходами, состояния лесного фонда и водных объектов», – заявили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил корректировку отдельных национальных целей развития страны неблагоприятной конъюнктурой, которая затормозит развитие всех стран мира. Таким образом он прокомментировал новый указ главы государства о продлении сроков достижения национальных целей развития до 2030 года.