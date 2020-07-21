Путин подписал указ о национальных целях России до 2030 года

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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Россиян охватила золотая лихорадка

Золотые украшения скупать бессмысленноФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной – к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций. Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

Эта история началась в маленьком городе Оквилл (провинция Онтарио), где расположено кладбище Святого ВладимираФото: Kontakt Ukrainian TV3/YouTube
В Канаде начинаются тектонические процессы. Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру. Поводом для этого стала безобразная акция в духе тех, что прокатились по Америке в рамках борьбы с расизмом. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...

Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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    Арктику раздадут по частям

    Трамп не оправдал надежд России

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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Путин подписал указ о национальных целях России до 2030 года

                 21 июля 2020, 12:23
              Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года», сообщает пресс-служба Кремля.

              В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

              Из него следует, что показателем национальных целей является снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года в 2030 году.

              Также до 2030 года в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Необходимо увеличить и долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

              Кроме того, в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» Россия должна будет войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

              Подчеркивается необходимость формирования эффективной системы «выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».

              Предполагается и «улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год», «улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%».

              Внимание уделяется тому, что необходимо создать в стране устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая будет обеспечивать сортировку отходов «в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза».

              Также запланировано «снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза», и «ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое».

              В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» поручено «обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности», а также «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» и «увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек».

              Ожидаются «реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года» и «реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года».

              В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» необходимо к 2030 году достигнуть «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, «в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».

              Запланированы «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%», «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%».

              Также предполагается увеличение вложений «в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года».

              Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

              Напомним, 13 июля Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил администрации главы государства разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 года.

              Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство России будет решать задачу по улучшению жизни граждан, опираясь на новую редакцию Конституции.


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