Путин подписал указ о национальных целях России до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года», сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Из него следует, что показателем национальных целей является снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года в 2030 году.

Также до 2030 года в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Необходимо увеличить и долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Кроме того, в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» Россия должна будет войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Подчеркивается необходимость формирования эффективной системы «выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».

Предполагается и «улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год», «улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%».

Внимание уделяется тому, что необходимо создать в стране устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая будет обеспечивать сортировку отходов «в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза».

Также запланировано «снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза», и «ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое».

В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» поручено «обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности», а также «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» и «увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек».

Ожидаются «реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года» и «реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года».

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» необходимо к 2030 году достигнуть «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, «в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».

Запланированы «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%», «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%».

Также предполагается увеличение вложений «в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года».

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 13 июля Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил администрации главы государства разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство России будет решать задачу по улучшению жизни граждан, опираясь на новую редакцию Конституции.