Генпрокуратура взяла дело Ефремова на контроль

Генеральная прокуратура взяла на контроль уголовное дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения», – передает слова Пискарева ТАСС.

На следующий день после ДТП с участием Ефремова Пискарев направил запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования дела.

Напомним, стало известно, что дело о смертельном ДТП с участием Ефремова рассмотрит судья, ранее вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Дело Ефремова поступило в суд в среду.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов под домашним арестом.

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