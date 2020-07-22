В ОП объяснили необходимость приравнять отчуждение российских земель к экстремизму

«Новый закон касается случаев, когда экстремистки настроенные лица или группы пытаются будоражить общество изнутри. У них здесь есть прекрасная почва – это Калининградская область, Курилы, по поводу которых остается непримиримой позиция Японии», - заявил газете ВЗГЛЯД Герой России Вячеслав Бочаров, комментируя решение Госдумы приравнять отчуждение территории России к экстремизму.

«Принятый сегодня Госдумой документ – это практический шаг по тем поправкам, которые после 1 июля были внесены в Основной закон. Это правильно: если есть поправка в Конституцию, то должен быть и соответствующий закон», – убежден первый замсекретаря Общественной палаты, Герой России, ветеран спецназа ФСБ Вячеслав Бочаров.

«Новый закон отражает поправку к статье 67 Конституции и касается тех случаев, когда экстремистки настроенные лица или группы пытаются будоражить общество изнутри. У них здесь есть прекрасная почва – это Калининградская область, Курилы, по поводу которых остается непримиримой позиция Японии. Поэтому я считаю абсолютно адекватными принятые нормы о судебной ответственности за подобные призывы», - подчеркнул собеседник.

«Не секрет, что у нас многие СМИ и НКО финансируются из-за рубежа. Они должны отрабатывать эту помощь, и некоторые делают это как раз своими призывами к изменению территориальной целостности РФ», - считает Бочаров.

Обновленная 67 статья Конституции допускает незначительные изменения территориальной целостности – по итогам переговоров с сопредельными государствами, пояснил Бочаров. «Это нормальная политическая деятельность, которую ведет высшее руководство страны. Но вот за публичные призывы к подобному требуется судебная ответственность. Высказывай свою точку зрения, но не в ущерб территориальной целостности нашего государства», - заключил Герой России.

Напомним, Госдума в среду окончательно приняла закон, в котором уточняется понятие «экстремизм» – указывается, что к нему относится, в том числе, и нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Кроме того, на рассмотрение депутатов внесены законопроекты, предусматривающие наказание за призывы и действия по отчуждению территорий. Их рассмотрят в осеннюю сессию. Таким образом, терминология закона «О противодействии экстремистской деятельности» приводится в соответствие с обновленной Конституцией.

На прошлой неделе Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Авторы инициативы – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас также внесли в Госдуму пакет аналогичных поправок в КоАП, УК и УПК, в которых конкретизируется наказание за призывы и действия по отчуждению территорий – их Госдума планирует рассмотреть уже в осеннюю сессию. Ранее о важности запрета на отчуждение российских территорий указывал президент Владимир Путин.

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