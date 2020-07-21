Эксперт назвал цинизмом Лондона обвинения беглых российских олигархов в работе на Кремль

«Британская политика, особенно в части принятия беглых политиков и бизнесменов, всегда отличалась значительным цинизмом», — сказал газете ВЗГЛЯД Андрей Кортунов. Так он прокомментировал доклад членов английского парламента, обвинивших Кремль в продвижении своей «мягкой силы» в королевстве с помощью российской диаспоры.

«Лондон всегда был пристанищем для состоятельных людей, у которых подмочена репутация и шлейф судебных преследований за спиной. Это касается эмигрантов не только из России, но и многих стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Этих людей принимают вместе с их капиталами при том, что законность происхождения денег часто вызывает сомнение», — отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Напомним, во вторник комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности опубликовал доклад о «вмешательстве России» во внутренние дела королевства в последние годы. Документ разделен на девять глав, одна из которых посвящена российской диаспоре. Авторы доклада уверены, что заметное российское влияние стало «новой нормой», а одним из главных его источников называют поселившихся в Великобритании российских олигархов. По мнению авторов, эта категория эмигрантов не только отмывает в Лондоне незаконно нажитые средства, но и лоббирует интересы Кремля. Указывается, что возникла индустрия посредников, которые «волей или неволей стали агентами российского государства» и обладают при этом связями в английских правящих кругах. Представитель МИДа Мария Захарова уже прокомментировала доклад, назвав его «русофобией в фейковой огранке».

Как напомнил Кортунов, часть переселившихся в Лондон россиян позиционируют себя в качестве «борцов с режимом», претендуя на статус политических беженцев. В этой сфере британские политики не всегда ведут себя последовательно, посетовал эксперт.

«С одной стороны, им надо бы расследовать финансовые преступления, которые предположительно совершили гости из России, с другой – этого делать не хочется, потому что сам факт таких расследований вроде как «играет на руку Путину». Кроме того, чисто экономический интерес тоже подталкивает Лондон к тому, чтобы смотреть сквозь пальцы на происхождение денег, которые привозят с собой опальные российские магнаты. По этому поводу уже долгое время в Великобритании идет перетягивание канатов», - считает эксперт.

Расследуй всерьез английские сыщики финансовые аферы, совершенные их новыми подданными на бывшей родине, это, очевидно, потребовало бы активного взаимодействия с правоохранительными органами России, отметил собеседник. «Но одна из принципиальных позиций Лондона: мы не будем сотрудничать ни при каких обстоятельствах из-за Скрипалей, Литвиненко, и вообще российские власти нам не нравятся. Поэтому здесь последовательного подхода ожидать трудно. Как говорится, «и хочется, и колется», – иронизирует Кортунов.

«В любом случае, считать, что любая политическая деятельность какого-то российского олигарха ведется в интересах, и уж тем более по заказу Кремля, – это как минимум некоторое преувеличение. Картина гораздо более сложная, чем это представляется депутатам», – заключил собеседник.

Как известно, с начала «нулевых» годов Лондон предоставил убежище для многих известных россиян, обвиненных на родине в финансовых аферах. В их числе оказались магнаты Михаил Ходорковский, Борис Березовский, Евгений Чичваркин и Андрей Бородин. Кроме того, английские власти отказались выдать Москве чеченского полевого командира Ахмеда Закаева.

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