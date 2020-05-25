Инициаторы новых санкций США против России оказались сторонниками Ходорковского

Инициаторы новых американских санкций в поддержку «российских политзаключенных» сотрудничают с лоббистами Михаил Ходорковского, сообщают авторы телеграм-канала «Антипропаганда».

В США рассматривают резолюцию «Осуждая практику политически мотивированных тюремных заключений и призывая к немедленному освобождению политических заключенных в РФ и настоятельно призывая правительство США принять меры по введению санкций в отношении лиц, ответственных за эту форму нарушения прав человека», проект которой был опубликован на сайте Конгресса 8 мая 2020 года. Авторы антироссийской резолюции требуют немедленно освободить «российских политических заключенных» и ввести санкции в отношении должностных лиц, виновных в их задержании.

Как сообщает телеграм-канал «Антипропаганда», инициаторами резолюции стали конгрессмены Элиот Энгель – председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, и Майкл МакКол. Именно они в 2012 году голосовали за принятие так называемого закона Магнитского, который положил начало введению персональных санкций в отношении граждан России.

Кроме того, отмечают авторы канала, «лоббированием данного закона активно занималась подконтрольная Михаилу Ходорковскому офшорная компания Corbiere Trust», а «за принятие «акта Магнитского» компания Ходорковского заплатила 385 тыс. долларов».

«В интересах Ходорковского тогда работала компания Orion Strategies LLC, руководителем которой выступает Рэнди Шойнеманн. Совместно с Митчелом Шойнеманн (он) лоббировал продвижение в Конгрессе США вопросов верховенства права и демократии в России в течение нескольких лет, что было сопряжено с принятием и поддержанием акта Магнитского», – отмечает телеграм-канал.

При этом Энгел и Шойнеман знакомы с 1990 года, когда Энгел был со-инициатором закона «О международном контроле над наркотиками», а Шойнеман выступал в качестве младшего штатного консультанта.

Кроме того, Шойнеманн работал лоббистом грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» и с 2018 года является вице-председателем Международного республиканского института (IRI). Однако 27 ноября 2019 года бывший премьер-министр Грузии и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что опросы общественного мнения, проводимые Национальным демократическим институтом (NDI) и Международным республиканским институтом не пользуются доверием среди граждан Грузии.

После слов Иванишвили Энгел выступил с официальным заявлением в поддержку деятельности IRI и NDI в Грузии. Он заявил, что IRI работает не на конкретную оппозиционную партию, а на весь партийный спектр для поддержки в Грузии демократических институтов в целом. Через такое заявление Энгел препятствовал критике в сторону IRI, а также отводил критику от Рэнди Шойнеманна.