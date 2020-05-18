Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
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              Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

                 18 мая 2020, 13:22
              Фото: Gustavo Valiente/Zuma/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

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              Переехавший из России бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин испытывает серьезные финансовые трудности. По его словам, бизнес «наполовину жив» из-за пандемии коронавируса.

              По данным RT, сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина (60,8 млн фунтов) превышает их активы. Отмечается, что бизнесмен вынужден кредитовать свои предприятия из собственных средств.

              Чичваркину пришлось заложить свой ресторан Hide в Лондоне банку Metro. Чтобы открыть заведение, бизнесмену понадобились серьезные вложения. По данным газеты The Evening Standart, инвестиции в это предприятие могли составлять 20 млн фунтов. 

              «Бизнес наполовину жив. Только доставка работает. Ресторан жив на 10%, потому что только доставка. Ждем послаблений», – признает Чичваркин.

              По данным издания, от вырученных от продажи «Евросети» 350 млн долларов у бизнесмена в лучшем случае могло остаться лишь 3%, что недостаточно для покрытия долгов. 

              Отмечается, что в 2018 году группа компаний Hedonism показала убыток более 152 тыс. фунтов, тогда как годом ранее она заработала 1,62 млн фунтов чистой прибыли.

              Также принадлежащий предпринимателю лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства с февраля текущего года находится в процессе ликвидации. Экс-владелец «Евросети» публично отчитывался о переводе как минимум 400 тыс. рублей через PayPal для ФБК, однако теперь спонсировать фонд Чичваркин не может.

              Эксперты отмечают, что фонд мог послужить источником проблем Чичваркина с инвесторами. Дело в том, что помощница Чичваркина Екатерина Терешкина, имеющая право решающего голоса (75%) в фонде, является бывшей сотрудницей Академии ФСБ.

              Публицист Леонид Дегтярев полагает, что зарубежные спонсоры Алексея Навального могли испугаться связей Терешкиной с российскими спецслужбами. 

              В марте стало известно, что в связи с закрытием лондонского «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» блогер Алексей Навальный рискует лишиться финансирования со стороны сбежавшего в Британию российского бизнесмена Евгения Чичваркина.


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