Онкодиспансер в Ингушетии по нацпроекту получит дополнительное оборудование

В Ингушетии республиканский онкодиспансер получит свыше 20 единиц нового оборудования по национальному проекту «Здравоохранение», сообщила министр здравоохранения региона Зарема Льянова.

«В целях повышения доступности, качества и эффективности лечения онкологических заболеваний на 2020 год запланировано приобретение 23 единиц медицинского оборудования в республиканский онкологический диспансер, в том числе аппарата магнитно-резонансной томографии, помещение под который находится на стадии подготовки. Помимо этого, сформирована заявка на приобретение аппарата С-дуга, сканирующего микроскопа, бронхоскопа, видеодуоденоскопа, колоноскопа, потолочного бестеневого светильника», – цитирует ТАСС Льянову.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил по итогам года предоставить подробный анализ по ситуации, по каждой приобретенной единице оборудования, а также по организации условий эксплуатации и обслуживания аппаратов.

«Предусмотрите пригодные для размещения и функционирования техники помещения, подготовьте специалистов для работы с ними, иначе пользы от этих аппаратов жителям республики не будет. Все что касается здоровья людей – самое важное направление. За оборудование лично ответят все ответственные руководители», – сказал Калиматов.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.