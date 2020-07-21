Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00, индекс Мосбиржи поднимался на 0,45%, до 2814,99 пункта, индекс РТС – на 0,58%, до 1242,99 пункта, передает ТАСС.

К 10.07 индекс Мосбиржи торговался на уровне 2828,57 пункта (+0,94%), а РТС растет на 1,53%, достигая отметки в 1254,7 пункта.