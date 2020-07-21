Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 руб., курс евро – на 0,21%, до 81,5 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.03 курс доллара находился на уровне 71,0315 руб. (-0,4%), евро снижался до 81,37 руб. (-0,36%).