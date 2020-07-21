Паводок спрогнозирован в шести регионах России

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе подтопление мостов и автомобильных дорог на территории шести регионов страны из-за сильного дождевого паводка.

«По оценкам ученых института, в период с 20 по 27 июля на территории 10 районов Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областей при прохождении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется подтопление пониженных участков местности, низководных мостов и участков автомобильных дорог», – передает РИА «Новости» сообщение ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в целях обеспечения транспортного сообщения комиссиям по чрезвычайным ситуациям регионов рекомендовано рассмотреть на заседаниях вопросы заблаговременного проведения организационных и инженерно-технических мероприятий.

Напомним, в начале июня председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что власти выделят пяти регионам Сибири и Дальнего Востока порядка 1,7 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог после паводков 2019 года.

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