Иран захотел приобрести у России новейшее вооружение

Тегеран заинтересован в закупке новейшего российского вооружения, именно Россия является приоритетным партнером Ирана по ВТС, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия – приоритетный партнер», – сказал он в интервью «Коммерсанту».

Джалали отметил, что у России большие возможности в этой сфере, и Иран надеется на укрепление связей в этой области.

На прошлой неделе президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили снятие оружейного эмбарго против Тегерана.