Впервые в истории не будет определен обладатель «Золотого мяча»

Организаторы премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту Европы, приняли решение не определять обладателя награды в 2020 году, сообщил журнал France Football, который является организатором премии.

«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории. Премия вручается с 1956 года, передает ТАСС.

Напомним, годом ранее капитан российской сборной Артем Дзюба стал лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза. Позднее ему был торжественно вручен приз – российский «Золотой мяч».