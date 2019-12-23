Назван лучший футболист России

Капитан российской сборной Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза.

«По традиции, весной обладателю премии будет торжественно вручен приз - российский «Золотой мяч», – говорится в сообщении на сайте РФС.

В выборе футболиста участвовали 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «Спорт-Экспресса» и болельщики, голосовавшие за игроков в интернете.

Предыдущими обладателями награды были Федор Смолов («Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и Артем Дзюба («Зенит», 2018).

Участвовать в конкурсе могут все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, вне зависимости от гражданства, игроки национальной сборной России из зарубежных чемпионатов.

Ранее группа болельщиков выкрикивала нецензурные слова в адрес Дзюбы и на матче сборной России против команды Сан-Марино. В том матче Россия победила со счетом 5:0. После этого травля футболиста продолжилась и в матчах РПЛ, а форвард пожаловался на нецензурные скандирования в свой адрес президенту РПЛ Сергею Прядкину

Так, сначала «Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес Дзюбы, затем клуб еще раз оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок в адрес футболиста «Зенита».