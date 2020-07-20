Минздрав назвал сроки начала второй волны коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но она будет слабее предыдущей, сообщил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По его словам, в осенний период традиционно ожидается некоторое повышение заболеваемости, в том числе COVID-19, так как в это время формируются школьные, студенческие, рабочие коллективы, люди возвращаются из отпусков, передает «Интерфакс».

Специалист считает, что новая волна будет слабее из-за того, что у многих появился иммунитет к коронавирусу, и люди серьезнее стали относится к мерам профилактики и защиты.

Напомним, ранее в июле глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что система российского здравоохранения готова к возможной второй волне коронавируса, однако россиянам важно относиться к своему здоровью с повышенным вниманием.

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