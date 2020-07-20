В России провели более 25 млн тестов на коронавирус

Российские специалисты провели в общей сложности более 25 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За сутки было сделано 259 тыс. исследований.

Напомним, 29 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что более 10 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России.

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