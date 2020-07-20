Лидеры ЕС снова не договорились о формировании семилетнего бюджета

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана и фонда восстановления экономики, сообщили в Евросовете.

«На четвертый день работы саммита председатель (Евросовета Шарль Мишель) завершил пленарное заседание», – передает ТАСС сообщение Совета ЕС.

Сообщается также, что саммит возобновится днем в понедельник.

«27 стран ЕС встретятся позднее сегодня в 14.00 (15.00 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтца.

Лейтц сообщал, что председатель Евросовета попросил сделать перерыв. Предполагалось, что он продлится 45 минут, но он продлился несколько часов.

Впоследствии Лейтц отметил, что страны Евросоюза провели пленарное заседание.

Фактически, это означает, что государства ЕС вновь не согласовали бюджет и фонд восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Обсуждается формирование семилетнего бюджетного плана и фонда восстановления экономики после пандемии. Лидеры ЕС уже не в первый раз пытаются согласовать бюджет на 2021–2027 годы.

Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано, если не удастся достигнуть соглашения. Однако участники переговоров после выхода из ЕС Великобритании, которая была вторым после Германии донором сообщества, оказались далеки от компромисса.

Официально саммит должен был завершиться еще в субботу.

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