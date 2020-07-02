В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

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3 июля, пятница  |  Последнее обновление — 00:01  |  vz.ru
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
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Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
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Очень трудно спорить с зеркалом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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      Россияне опробовали голосование рядом с домом

      Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
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              В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

              2 июля 2020, 23:23

              Текст: Антон Антонов

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              В Москве за сутки умерли 34 пациента, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

              У них «был подтвержден диагноз «пневмония». Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице возросло до 3904 человек, передает ТАСС.

              Накануне сообщалось, что в городе за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом.

              Напомним, в России выздоровели 64,8% заболевших.

              Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что вторая волна коронавируса в Москве маловероятна, хотя и могут быть небольшие отклонения.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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