Крупный пожар на Тверской улице в Москве локализован

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2 июля, четверг | Последнее обновление — 16:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Биржевая цена бензина Аи-95 четвертый день подряд бьет рекорды
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев
Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие ненужные никому, неприкаянные, вечные студент, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
Триумф Путина
Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Очень трудно спорить с зеркалом
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
Россияне опробовали голосование рядом с домом
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во двореПодробности...
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