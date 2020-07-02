В России вдвое вырос спрос на официантов

Число вакансий для официантов в России после снятия ограничительных мер по коронавирусу за несколько недель выросло в два раза, сообщил сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

«Со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов начало стремительно расти и приближаться к значениям начала апреля», – приводит РИА «Новости» исследование.

В апреле количество вакансий для официантов уменьшилось на 61%, а в мае по сравнению с мартом упало почти на 77%.

По данным портала, работать официантом чаще предпочитают женщины – они опубликовали 68% резюме. Средний возраст соискателей равен 23 годам.

Отмечается, что со снятием ограничений число резюме на позицию официанта не изменилось, однако откликов на вакансии стало на 50% больше.

На сегодняшний день чаще всего ищут официантов в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском крае и Татарстане.

В марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД