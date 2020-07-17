Германия не зафиксировала кибератак на центры по созданию вакцин от коронавируса

Германия не имеет данных по заявлениям со стороны Британии о якобы хакерских атаках, связанных с созданием вакцин от коронавируса, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией, состоим в контакте и обмене с британскими ведомствами. На сегодняшний момент я не могу сообщить вам о собственных сведениях о том, что касается сообщения британской стороны о своем расследовании по данной теме», – цитирует Бургера РИА «Новости».

Представитель МВД страны Стив Альтер сообщил, что в Германии подобных кибератак в отношении важных центров разработки вакцины от COVID-19 зафиксировано не было.

Ранее национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у России нет необходимости «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки России и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства.