В США школьницу отправили в тюрьму за невыученные уроки

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, сообщает Detroit Metro Times.

В 2019 году Грейс (ее фамилия не сообщается) обвинили в нападении и краже, после чего оставили на свободе на испытательном сроке. В середине мая судья направила ее в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является невыполнением условий, передает РИА «Новости».

При этом известно, что девочка страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно давались онлайн-занятия, на которые перешли школы из-за пандемии коронавируса.

Дэвид Култер, глава округа Окленд, в котором была осуждена Грейс, заявил, что разговаривал с судьей по ее делу. «Я полагаю, что оно требует пересмотра в рамках текущего процесса или апелляции», – сказал Култер.

К пересмотру дела также призывают конгрессмены от штата Мичиган. Член палаты представителей Энди Левин заявил о «серьезных упущениях», совершенных сотрудниками суда, которые, в частности, не приняли во внимание «пониженную обучаемость» афроамериканки Грейс.

Конгрессвумен Бренда Лоуренс назвала решение суда «более чем вызывающим беспокойство». По ее словам, необходимо убедиться, что речь не идет о «диспропорциональных реалиях в правоохранительной системе, с которыми сталкиваются этнические меньшинства».

Еще до начала общественной кампании очередное судебное заседание по делу Грейс было запланировано на 8 сентября.

Напомним, в октябре прошлого года на Сахалине одноклассники избили напомнившую учителю про домашнее задание школьницу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД