Белоруссия заявила об аресте счетов жены российского чиновника

Замглавы управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев утверждает, что в рамках расследования «дела Белгазпромбанка» арестованы денежные средства жены замминистра финансов России Андрея Круглова.

Как заявил канал «Беларусь 1», сам Круглов прекратил сотрудничество с «Белгазпромбанком», когда стал заместителем министра. По словам Дягилева, в «Белгазпромбанке» «размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро», передает ТАСС.

Правоохранительные органы Белоруссии направили в российские «компетентные органы» международные поручения об оказании правовой помощи.

В 2015–2019 годах Круглов являлся заместителем председателя правления Газпрома, передает РИА «Новости».

2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения, его задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых увидел угрозу своему правлению. Газпромбанк и Газпром (которые являются акционерами «Белгазпромбанка» с долями по 49,8%) объявили незаконным назначение и. о. председателя правления своей белорусской «дочки».

Белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты Белоруссии. Там оказался Лукашенко и еще несколько спойлеров, ЦИК отказался регистрировать Бабарико.

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