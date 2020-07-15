Между протестующими и полицией в Иерусалиме произошли столкновения

В Иерусалиме четвертый вечер подряд прошли акции против карантинных мер. Местные телеканалы сообщают о столкновениях с полицией возле резиденции главы правительства.

Несколько тысяч израильтян вышли на демонстрацию в Иерусалиме к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они недовольны правительственными мерами борьбы с новой вспышкой коронавируса в стране и заморозкой судебного процесса против главы правительства.

Также против действий властей в период пандемии коронавируса выступили жители Тель-Авива – сотни протестующих собрались также в центре города на Бульваре Ротшильда. Как пишет газета «Коммерсант», участники протестов требуют отставки правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Кроме жестких мер борьбы с коронавирусом протестующих не устраивает история с антикоррупционными разбирательствами против Нетаньяху, которые поставлены на паузу из-за эпидемии. Судебный процесс должен был начаться еще весной, но из-за пандемии его откладывали несколько раз, передает «Интерфакс».

Многие из протестующих пришли на акцию в масках, но никто из них не соблюдал социальную дистанцию, сообщают СМИ.

Также в ходе акций протеста в Иерусалиме произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими: демонстранты пытались прорвать заграждения, выставленные сотрудниками правопорядка.

Напомним, в конце июня минздрав Израиля сообщил о резком росте случаев коронавируса в стране. Скачок заболеваемости произошел в Ашдоте и Бат-Яме, власти которых ввели ограничение на посещение пляжей и запретили собираться в группы более десяти человек.

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