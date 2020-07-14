Россия и Белоруссия подписали договор о поставках нефти

Премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали в Москве три документа в сфере энергетики, включая экспорт нефти в Белоруссию.

«Подписано три международных документа. Это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. Отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности нефти, в Республику Беларусь», – сказал Головченко, передает ТАСС.

Белорусский премьер не уточнил детали соглашения по энергоносителям.

«Этот вопрос относится больше к коммерческим. Это техническое соглашение, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей», – сказал Головченко.

Премьер отметил, что «все эти соглашения соответствуют интересам Белоруссии». «Более того, они являются выгодными для нашей страны», – добавил он.

Глава белорусского правительства пояснил, что в Минске на 17 июля запланирована очная встреча глав правительств стран ЕАЭС.

«Мы обсуждали с коллегой этот вопрос. Пока все движется в правильном направлении. Мы готовимся принять в очном формате руководителей правительств стран ЕАЭС», – цитирует Головченко РИА «Новости».

В ходе заседания ЕАЭС планируется вынести «пакет очень важных вопросов, которые касаются дальнейшего функционирования союза».

«Только практические вопросы, повестка насыщенная. Она отвечает тем реалиям, которые сейчас складываются в торгово-экономических отношениях», – подчеркнул Головченко.

Ранее пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявлял, что в июле Минск намерен закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, почти все они будут поставлены трубопроводным транспортом.

В первой половине июня на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой. Также Белоруссия в этом году закупила норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился о прокачке нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.

В Москве заявили, что закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана – это суверенное право республики.