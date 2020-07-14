За задержанного в Германии российского ди-джея внесли залог

За российского ди-джея Дениса Казначеева, задержанного в Берлине по запросу США в рамках дела о многомиллионном кибермошенничестве, внесли залог в размере 20 тыс. евро, сообщил его агент Дэнис Глюк.

Глюк сообщил, что «залог в 20 тыс. евро одобрен, и Денис может ждать своего судебного процесса дома», передает ТАСС.

Он добавил, что не знает точной даты освобождения россиянина, но надеется, что это произойдет в ближайшие дни.

Отмечается, что пока музыкант не сможет покидать Берлин и должен будет отмечаться в полиции три раза в неделю, передает РИА «Новости».

Напомним, российский ди-джей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США, где он обвиняется в отмывании более 1 млн долларов. Сам Казначеев вины не признает и указывает, что в деле фигурируют ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения.

Друг Казначеева Артем Полянский не исключил, что россиянин стал жертвой кражи личных данных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будут предприняты решительные шаги, чтобы не допустить экстрадицию Казначеева в США.