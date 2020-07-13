Путин одобрил передачу Сербии листа Мирославова Евангелия в обмен на картины Рериха

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сербией об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Николая Рериха.

Так, Россия отдает Сербии лист Мирославова Евангелия. Сербия, в свою очередь, отправит в Москву семь картин Рериха, хранящихся в Национальном музее Сербии в Белграде, говорится в документе на официальном портале правовой информации.

Эти картины «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919, известна под названием «Благовест»), «Благие посетившие» (1923, известна под названием «Святые гости»), «Берендеи. Деревня» (1921, известна под названием «Деревня Берендея»), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922), два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка» (созданы в 1921 году), передает ТАСС.

Подлинность картин Рериха, а также их историко-культурную ценность ранее установили эксперты Государственного музея Востока.

Напомним, возвращение страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждалось несколько десятилетий. А семь картин Николая Рериха, следы которых были утеряны с момента нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года, были обнаружены в Национальном музее Сербии в 2017 году.