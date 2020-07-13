В Хабаровске задержали протестующего с ножом

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13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:42  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Русские избиратели в Латвии убедились, что избранные ими политические силы не представляют их интересыФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...

Медиастарцы как продукт времени и пиара

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев. Подробности...

Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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              В Хабаровске задержали протестующего с ножом

              13 июля 2020, 16:19

              Текст: Ольга Никитина

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              В Хабаровске задержан вооруженный ножом участник несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств.

              Видео с задержанным опубликовал Telegram-канал «Кремлевская прачка».

              По информации РИА «Новости», в ходе вечернего митинга правоохранительные органы под возгласы присутствующих «У него нож!» задержали мужчину. Его увели в сторону поста полиции.

               

              Ранее в понедельник сообщалось, что значительная часть участников митинга в поддержку Фургала находилась в состоянии алкогольного опьянения.

              Между тем участники несанкционированной акции в центре Хабаровска покинули центральную площадь Ленина после того, как дезинфекционные машины начали санитарную обработку улиц. Три дезинфекционные машины появились там примерно в 21.00 по местному времени.

              Ранее администрация города сообщала, что санитарная обработка на улицах города продолжится вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации.

              Напомним, Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

              В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

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