В Госдуме рассказали о работе над поправками в Конституцию

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13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский

Победа Анджея Дуды своего рода сюрприз: еще два-три месяца назад соцопросы сулили ему поражениеФото: ZUMA/ТАСС
Президентом Польши останется Анджей Дуда: итоги выборов еще не подведены, но экзитполы отдают ему победу с минимальным отрывом от конкурента. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля − национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть. Парадоксально, но это нам только на руку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Место человека с ружьём заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...

Медиастарцы как продукт времени и пиара

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев. Подробности...

Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...
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              В Госдуме рассказали о работе над поправками в Конституцию

              13 июля 2020, 13:00

              Текст: Евгения Шестак

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              Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции России Павел Крашенинников рассказал, как шла работа над изменениями в Основной закон страны.

              По словам Крашенинникова, обсуждение изменений в Конституцию «витало в воздухе», однако уже в ноябре-декабре было внутреннее ощущение, что надо готовиться к работе над поправками, передает ТАСС

              «Я неоднократно говорил, что наше огромное достижение – вторая глава Конституции, та, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина. Это достижение, которым нам можно гордиться, это очень большое завоевание. Я очень рад, что, когда было принято решение по внесению изменений в основной закон, мы смогли не трогать вторую главу. И не только по процедурным соображениям это было невозможно, но и с точки зрения содержательной», – отметил он. 

              Крашенинников подтвердил, что рабочая группа по Конституции продолжает свою деятельность, президент России Владимир Путин предложил заниматься мониторингом введения изменений в Основной закон в действие, подготовкой актов, вытекающих из Конституции. 

              «Мы, сопредседатели, предложили перечень из 100 законов, которые теперь должны быть приняты. Но кроме этого будут законы вне этого перечня, которые тоже так или иначе вытекают из поправок. И конечно, нам надо посмотреть за уставами и конституциями субъектов России», – отметил он. 

              По его словам, субъектам Федерации придется приводить свои конституции в соответствие с обновленной Конституцией России. 

              «Я бы посоветовал, чтобы они тоже создавали рабочие группы, смотрели, чтобы в них были и специалисты в области права, и общественность. И я призываю, чтобы регионы очень тщательно этим занимались, гонка здесь неуместна», – добавил он. 

              Относительно законопроекта, касающегося формирования Госсовета, Крашенинников отметил, что пока есть только представление, «но текста нет». 

              «Есть наработки, что Госсовет будет включать в себя в том числе губернаторов, представителей правительства, может быть, представителей администрации президента. У нас есть понимание, что Госсовет будет обеспечивать функционирование единой системы публичной власти», – отметил он. 

              Он напомнил, что в тексте Конституции сказано, что Госсовет формируется «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития».

              Ранее Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам к Конституции было организовано на высоком уровне и «по-современному качественно».

              Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.


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