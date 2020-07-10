Религиовед оценил угрозы сатанистов США судиться за фразу «На Бога уповаем»

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
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Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
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              Религиовед оценил угрозы сатанистов США судиться за фразу «На Бога уповаем»

                 10 июля 2020, 14:52
              Фото: Hannah Grabenstein/AP/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              «Организации, связанные с церковью сатаны, ранее заявляли о дискриминации. Их мало кто слушал. Но сейчас на фоне движения «Black Lives Matter» на них обратят внимание», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Так он прокомментировал угрозы американских сатанистов судиться с властями США из-за фразы «На Бога уповаем».

              «В рамках движения «Black Lives Matter» в США поднялись организации, которые выступают за пересмотр основ американского общества, культуры и истории», – рассказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

              «Организации, связанные с церковью сатаны, уже заявляли о том, что их якобы дискриминируют. По их мнению, в обществе всегда говорится о Боге и христианстве, а вот дьявол практически не упоминается. При этом ранее их мало кто слушал», – отметил эксперт.

              «Сейчас, скорее всего, на них обратят внимание в контексте призывов к пересмотру традиций. Но добиться чего-либо серьезного у сатанистов вряд ли получится, потому что это уже абсурд», – спрогнозировал собеседник.

              По его словам, подобные организации – достаточно маргинальны, а дискуссии такого рода являются плохим симптомом. «Но, повторюсь, не думаю, что у них что-то получится. Америка строилась на вере в Бога. Может быть это противоречиво, но и рабовладельцы верили в Бога. Потому большинство населения США, независимо от цвета кожи, вряд ли готово отказаться от своих традиций», – заключил Лункин.

              Ранее в США активисты организации «Сатанинский храм» предупредили власти Миссисипи, что подадут на них в суд, если на новом флаге штата появится надпись «На Бога уповаем».

              В июне губернатор штата Тейт Ривз подписал закон об отзыве дизайна флага, который был в силе более 120 лет, из-за присутствия на нем флага Конфедерации – синего Андреевского креста со звездами на красном поле.

              Предполагается, что крест уберут с флага, однако непременно будет фраза «На Бога уповаем». Дизайн разработает пока еще не сформированная комиссия, а в ноябре новый флаг будет вынесен на голосование.

              «Сатанинский храм» – это организация, имеющая статус религиозной, которая использует сатанинскую символику для продвижения секуляризма, социальной справедливости и эгалитаризма. Ее в 2013 году создали выпускники Гарварда.

              Ранее американская «Сатанинская церковь» выиграла суд у Netflix и Warner Bros по иску на 50 млн долларов из-за хоррор-сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

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