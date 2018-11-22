Сатанисты выиграли суд у Netflix и Warner Bros

Американская «Сатанинская церковь» достигла соглашения со стриминговой платформой Netflix и киногигантом Warner Bros. по иску на 50 млн долларов из-за хоррор-сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

Сатанисты обвинили компании в использовании созданной ими статуи Бафомета в нескольких эпизодах шоу, пишет The Guardian.

В заявлении «Сатанинской церкви» говорится, что создатели сериала отметят их авторство в титрах уже отснятых и показанных на платформе Netflix эпизодов. Другие детали соглашения там не уточнили.

Warner Bros. никак не прокомментировала урегулирование спора.

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины», основанный на одноименном комиксе, вышел на Netflix в конце октября.

«Сатанинская церковь» ранее заявляла, использует оккультную символику не для поклонения темным силам, а для пропаганды свободы вероисповедания.