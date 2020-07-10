Сатанисты США пригрозили властям судом за фразу «На Бога уповаем»

В США активисты организации «Сатанинский храм» предупредили власти Миссисипи, что подадут на них в суд, если на новом флаге штата появится надпись «На Бога уповаем», сообщают американские СМИ.

В июне губернатор штата Тейт Ривз подписал закон об отзыве дизайна флага, который был в силе более 120 лет, из-за присутствия на нем флага Конфедерации – синего Андреевского креста со звездами на красном поле, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.

Миссисипи стал последним штатом, который избавился от символики Конфедерации на своем флаге из-за пересмотра отношения к истории и видным деятелям прошлого на фоне антирасистских протестов.

Предполагается, что крест уберут с флага, однако непременно будет фраза «На Бога уповаем». Дизайн разработает пока еще не сформированная комиссия, а в ноябре новый флаг будет вынесен на голосование.

Юрист «Сатанинского храма» в письме генеральному прокурору штата Линну Фитчу назвал позитивным отказ от боевого знамени Конфедерации в официальной символике, но предупредил, что организация подаст в суд в случае утверждения дизайна флага с данной фразой.

Если на флаге и должна быть фраза, связанная с религией, в ней должен упоминаться и дьявол, говорится в письме.

Активисты отмечают, что некоторых местных жителей это «озадачит», однако, по их мнению, власти должны понимать чувства атеистов, сатанистов и других людей нетеистических вероисповеданий.

Также «Сатанинский храм» предлагает вовсе отказаться от религиозных слоганов на флаге.

«Сатанинский храм» – это организация, имеющая статус религиозной, которая использует сатанинскую символику для продвижения секуляризма, социальной справедливости и эгалитаризма. Ее в 2013 году создали выпускники Гарварда.

Ранее американская «Сатанинская церковь» выиграла суд у Netflix и Warner Bros по иску на 50 млн долларов из-за хоррор-сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».