Подсчитаны потери российских миллиардеров за первое полугодие

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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...
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              Подсчитаны потери российских миллиардеров за первое полугодие

              1 июля 2020, 11:25

              Текст: Алина Назарова

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              Совокупное состояние богатейших граждан России с начала 2020 года снизилось почти на 31,81 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

              Больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Однако он по-прежнему занимает второе место в списке BBI, хотя его капитал за первое полугодие сократился на 5,76 млрд долларов – до 18,8 млрд.

              Богатейшим из россиян в списке BBI остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, богатство которого с начала года упало на 1,88 млрд долларов – до 26,2 млрд, передает РИА «Новости».

              На третьем месте оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 2,97 млрд долларов – до 18,4 млрд. Четвертое место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 4,77 млрд долларов и составило 17,5 млрд. На пятом месте находится Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), его капитал вырос на 669 млн долларов и составил 17,3 млрд.

              Шестую строчку занимает по итогам полугодия основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его капитал снизился на 2,83 млрд долларов – до 17,1 млрд. На седьмом месте оказался бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство уменьшилось на 361 млн долларов и составило 15 млрд. На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) – его состояние с начала года упало на 1,44 млрд долларов – до 14,9 млрд.

              Девятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 14,1 млрд долларов, которое за январь-июнь уменьшилось на 746 млн долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,4 млрд долларов – с начала года его состояние сократилось на 427 млн долларов.

              Из первой десятки вылетел Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». За полугодие он потерял 5,42 млрд долларов, и его состояние составляет 12,7 млрд долларов.

              Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

              Ранее были подсчитаны потери миллиардеров за прошлый год.


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