Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на голосовании по Конституции

Серьезных нарушений во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции на данный момент не зарегистрировано, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, за эти дни каких-то серьезных нарушений не обнаружено, передает ТАСС.

«У нас до сих пор, я проверила, какого-то серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы Центральной избирательной комиссии и самой ЦИК, пока нет. Идем с минимальным количеством обращений по каким-то конкретным нарушениям, жестко следим за этим», – сказала Памфилова.

Она добавила, что явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%.

За шесть дней общероссийского голосования по поправкам в Конституцию было зафиксировано только пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты из-за претензий к участковым комиссиям со стороны наблюдателей, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает Интерфакс.

«Число претензий к участковым комиссиям незначительное. Мы сегодня имеем официально 5 случаев, когда пришлось опечатывать или ящики для голосования, или сейф-пакеты, потому что были претензии у наблюдателей к процедуре голосования. 5 случаев на 96 тысяч комиссий за 6 дней, это конечно, совершенно малая величина», - сказал Булаев.

Он уточнил, что «пересчет всех этих ящиков и сейф-пакетов будет осуществлен в среду в конце дня, и будет установлена истина - были ли претензии обоснованными или это было некое недоразумение». Булаев подчеркнул, что Центризбирком внимательно следит за тем, чтобы «все претензии были рассмотрены в полном объеме».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь, Урал и Москва.

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