Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова

Интернет-магазин по доставке продуктов, в котором работал курьером Сергей Захаров, погибший при ДТП с актером Михаилом Ефремовым, выразил соболезнования семье водителя.

«Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более двух лет, его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек», – говорится в сообщении компании во «ВКонтакте».

Организация выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать им всю необходимую помощь.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что к дому Ефремова прибыла скорая помощь, у актера ухудшилось самочувствие после ДТП.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.

Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ДТП с участием Ефремова.