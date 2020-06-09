Анонсировано публичное мероприятие Путина в День России

Президент Владимир Путин планирует принять участие в публичном мероприятии 12 июня, в День России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Безусловно. На 12-е число запланировано публичное мероприятие. Мы своевременно вас проинформируем о том, что это будет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планирует ли президент принимать участие в публичных мероприятиях в ближайшее время.

«Это связано с Днем России», – уточнил Песков.

Ранее советник президента по культуре Владимир Толстой рассказал, что 12 июня в Кремле планируется награждение Героев Труда.

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