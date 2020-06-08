Пушков предсказал США превращение в «другую нацию»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков констатировал ускоренное изменение в соотношении этнических сил в американском обществе.

«Американцы хотели, чтобы ими правили меньшинства? Они и будут ими править. Сейчас тема вины за расизм станет ключевой в стране и превратится в алиби для склонных к насилию и преступности афроамериканцев. Если Флойд объявлен героем нации, ее иконой, то почему нельзя и другим идти его путем?» – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Американцы еще не сообразили, что происходит с их страной. А когда поймут, будет поздно. Достигнутый до 2020-го относительный социально-этнический баланс будет изменен и нарушен. США не станут «лучшей нацией» («а better nation»), как мечтает «Вашингтон пост». Но другой нацией, с новыми синдромами и перекосами, с жесточайшей диктатурой политкорректности они действительно станут – и уже становятся. Прямо на глазах», – добавил он.

Ранее Пушков оценил перспективы развития событий в США, где проходят акции протеста.

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