Близкий к Абрамовичу источник опроверг покупку «Крика» за 120 млн долларов

Источник, близкий к Роману Абрамовичу, опроверг сообщения о том, что миллиардер приобрел картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» за 120 млн долларов.

По словам источника РИА «Новости» «эта история не соответствует действительности».

Напомним, «Крик» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 120 млн долларов, но аукционный дом не раскрыл информацию о покупателе.

О том, что Абрамович купил «Крик» Мунка за 120 млн долларов, сообщил Telegram-канал Sotheby's Life.