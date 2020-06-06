В Татарстане смягчили масочный режим

Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, то есть в парках, скверах и на детских площадках, при этом в закрытых помещениях жителям все еще необходимо носить средства защиты, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«В закрытых пространствах [масочный режим] сохраняется, в открытых - парки скверы и т. д., там, где раньше у нас были маски и перчатки, там отменен», – передает ТАСС слова Галимовой.

Соответствующее постановление кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Документ «вступает в силу с 8 июня 2020 года».

По данным республиканского оперштаба, в Татарстане за сутки подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 6 июня, в регионе в общей сложности зарегистрировали 3 тыс. 504 случая коронавируса.

Напомним, в четверг доктор Леонид Рошаль поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина сохранить масочный режим до появления вакцины.

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