Рошаль поддержал решение Собянина сохранить масочный режим до появления вакцины

Так как в культуре русского народа нет привычки носить маски при заболевании любыми респираторными инфекциями, необходимо сохранять обязательный масочный режим, а из-за распространения коронавируса такие меры вдвойне необходимы, заявил газете ВЗГЛЯД глава Национальной медицинской палаты, хирург Леонид Рошаль.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что масочный режим в столице сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса нового типа, то есть как минимум до октября.

«Я думаю, что масочный режим ослаблять до появления вакцины нельзя. Давайте вернемся на некоторое время назад, еще до распространения коронавирусной инфекции, посмотрим на японцев с их удивительной культурой народа, когда при любом респираторном заболевании жители Токио, Киото и других городов надевают маски и спокойно ходят с ними по улице. У нас такой культуры нет, хотя в периоды респираторной болезни маски нужно носить обязательно. А в настоящее время, в период «короны», они нам необходимы вдвойне», – говорит Рошаль.

Доктор подчеркивает, что не стоит торопиться отменять масочный режим, так как «ничего страшного в этом нет, а пользы много».

Также он не согласен с врачами, которые считают, что от масок на сегодняшний день больше вреда, чем пользы, так как люди из экономии носят их больше, чем положено. «Я же говорю о пользе масок при правильном использовании, иначе нельзя. Так что эти советы только для тех, кто не делает глупостей», – объясняет Рошаль.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательный масочный режим необходимо будет соблюдать в ближайший месяц или два.