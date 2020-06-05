Россия эвакуировала из Буэнос-Айреса более 200 человек и три кошки

Вывозной борт забрал из Буэнос-Айреса более 200 россиян, застрявших в Аргентине, Боливии, Уругвае и Парагвае, по дороге на родину они залетят еще в Чили и на Кубу, сообщило посольство России в Аргентине.

«На борт в Аргентине поднялись 220 пассажиров и три кошки», – передает РИА «Новости» слова главы консульского отдела посольства России в Аргентине Георгия Полина.

Также вывозным бортом также летят шестеро белорусов и три аргентинца – двое из них супруги россиянок и один дипломат.

«Отдельная спецоперации была проведена по получению аргентинских документов для детей. Два дня назад была достигнута эксклюзивная договоренность, и в кратчайшие сроки выдали паспорта семи детям», – отметил Полин.

Он добавил, что в четверг выдали последние документы семье, которая вообще не должна была успеть улететь. Их ребенок родился 6 мая. Еще есть семья, родившая ребенка 24 мая, но они «не успевают уехать, потому что у них нет еще даже свидетельства о рождении».

Напомним, ранее в Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа.