В горящей квартире на юге Москвы произошел взрыв

Взрыв произошел в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«В квартире дома 7, корпус 3 по Дорожной улице произошел взрыв. Спасен один человек. Выбиты окна на четвертом и пятом этажах», – сообщил источние ТАСС.

По предварительным данным, погиб один человек, что подтвердили в столичном главке МЧС.

Открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе, в 12.45 мск загорание было локализовано и в 12.54 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 30 кв. метров», – сказали в главке.

Обстоятельства возгорания и гибели человека выясняются.