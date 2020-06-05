Нефть подорожала в ожидании подробностей о датах встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу в ходе торгов в пятницу растут, поскольку инвесторы ожидают новой информации о датах встречи представителей стран сделки ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,55% – до 40,21 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,24% и составили 37,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению. Однако в среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что министерская встреча стран ОПЕК+ может состояться в выходные в случае подтверждения достигнутых договоренностей с Ираком.