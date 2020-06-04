Китайца задержали в Уфе при даче взятки сотруднику ФСБ

Правоохранительные органы в Уфе задержали гражданина Китая с поличным при передаче им взятки размером 2 млн рублей сотруднику ФСБ за прекращение проверок его бизнеса, сообщили в СУСК России по Башкирии.

«По материалам Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего гражданина Китайской народной республики, временно проживающего в г. Уфе, по подозрению в совершении преступления по факту дачи взятки в особо крупном размере», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в конце мая – начале июня 2020 года подозреваемый, являясь генеральным директором ООО «Галактика», предложил сотруднику регионального управления ФСБ России взятку в размере 2 млн рублей за незаконный возврат его мобильного телефона и других электронных носителей, изъятых сотрудниками ФСБ в руководимой им фирме и прекращении в отношении него проверочных мероприятий по факту возможных неправомерных действий при осуществлении коммерческой деятельности.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, при передаче денежных средств сотруднику ФСБ, подозреваемый был задержан с поличным.