Пушков оценил испуг поляков за свое будущее на фоне погромов в США

«Бессилие США в борьбе с коронавирусом и бунтами привело к тому, что даже проамериканское издание Rzeczpospolita в ужасе хватается за голову и кричит: «Караул! Спасите!». Это очень показательно», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал публикацию польского издания Rzeczpospolita, где констатируется «разрушение имиджа США».

«Дело в том, что Польша и особенно польская политическая элита давно сделали ставку на Вашингтон как на своего главного патрона и гаранта безопасности. Но в Варшаве замечают, что Штаты сдают свои позиции и начинают выглядеть как неустойчивая и нестабильная страна», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Сейчас Америка расколота на уровне национальных элит и общества. А внутренне расколотая страна – это не тот субъект, на который можно полагаться в вопросах внешней политики и обороны», – добавил сенатор.

«Поэтому Варшава обращает внимание на то, что государство, претендующее на роль державы №1, оказалось бессильным перед коронавирусом, бунтами и теряет свой имидж. А разрушение образа – это всегда очень опасно, потому что вместе с образом рушится вера и само государство», – отметил Пушков.

«Все это привело к тому, что даже проамериканское издание Rzeczpospolita в ужасе хватается за голову и кричит: «Караул! Спасите!». Причем такая публикация появилась не в иранской или китайской прессе, а в издании страны, которая боготворит Вашингтон и испытывает перед США глубокий восторг», – продолжил сенатор.

Собеседник также напомнил, что Польша была единственной страной Европы, где Дональда Трампа встречали не протестами, а овациями лишь из-за того, что он президент США. «Потому если даже в такой стране видят обрушение имиджа США – это очень показательно», – резюмировал Пушков.

Ранее крупнейшее польское издание Rzeczpospolita заявило о том, что из-за акций протеста и коронавируса имидж США рушится на глазах, а граждане этой страны, включая представителей власти, не чувствуют себя в безопасности.

«Во-первых, ужасающий эффект вируса. Первая мировая держава, у которой есть большое преимущество в медицине и науке, занимает первое место в мрачной статистике по коронавирусу: почти 2 млн больных и более 105 тыс. умерших», – пишет автор статьи.

Он также обращает внимание на то, что расизм в США, «как это произошло в случае с Джорджем Флойдом, не позволяет афроамериканцам дышать». «Расизм, который чаще всего проявляется со стороны белых полицейских. ... В стране есть самые большие и современные компании в мире, но также присутствует и большое социальное неравенство. И оно будет увеличиваться, потому что из-за пандемии десятки американцев оказались на мели», говорится в статье.

«Образ Соединенных Штатов как центра Западной цивилизации разваливается на глазах. Неужели его еще можно восстановить? Следует задаться вопросом: можно ли возлагать все наши надежды на будущее и безопасность на США», пишет автор статьи.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США ввели комендантский час. При этом Пентагон не поддержал предложение президента США Дональда Трампа использовать против демонстрантов закон 1807 года о подавлении восстаний военными.

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