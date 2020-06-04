КНДР раскритиковала Помпео за клевету в адрес Компартии Китая

КНДР осудила недавнее выступление госсекретаря США Майкла Помпео, в котором он, по мнению официального Пхеньяна, оклеветал руководство Коммунистической партии Китая (КПК, говорится в заявлении пресс-секретаря международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Это не первый случай, когда Помпео говорит глупости о Китае по теме Гонконга и Тайваня и по вопросам прав человека и торговым спорам. Но нельзя упускать из виду, что на этот раз он оклеветал руководство КПК», – передает ТАСС текст заявления, опубликованного в четверг центральнойгазета народной республики «Нодон синмун».

При этом пресс-секретарь международного отдела ЦК ТПК подчеркнул, что «Помпео, как и высшим военным кругам США, стоит отказаться от своей несбыточной мечты о подрыве Коммунистической партии и социализма».

Критика со стороны КНДР последовала после выступления госсекретаря США 31 мая в эфире телеканала «Фокс ньюс», в котором он заявил, что Коммунистическая партия Китая изменилась за последние 10 лет и «увидела свое предназначение в разрушении западных идей, западных демократий, западных ценностей».

Напомним, 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые подрывают автономию специального административного района КНР.