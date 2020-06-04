КНДР раскритиковала Помпео за клевету в адрес Компартии Китая

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4 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:38  |  vz.ru
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Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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Как удалось уберечь Петербург от захвата Швецией

Форты Кронштадта стали надежной защитой для ПетербургаФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Практически сразу после основания Петербурга шведы стали строить планы о захвате новой русской столицы. Но на пути шведских армад встал Кронштадт. 4 июня 1705 года (ровно 315 лет назад) к крепости приблизилась эскадра шведов и началось яростное сражение за остров Котлин. Оборона Петербурга от шведов составила одну из славнейших страниц русской военной истории. Подробности...
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Запад мешает Трампу загнать Россию в геополитический тупик

Владимир Путин уже участвовал во встречах G8, но в данном случае его зовут на совсем особый саммитФото: Peter Kneffel/DPA/ТАСС
В рядах ведущих стран Запада, членов так называемой Большой семерки, большой раскол и даже скандал. А все из-за того, что Дональд Трамп желает пригласить на очередной саммит G7 страну, которая в свое время была демонстративно оттуда удалена – Россию. Что за хитрый трюк тем самым хочет провернуть президент США и стоит ли России ему подыгрывать? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут не при чем. Подробности...
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ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

Владимир Добрынин, журналист
Мы в России, конечно, международное право уважаем. Но если вы нам хотите навязывать свои ценности, то даже не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Подробности...
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Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там были бы сложные новые люди, все эти так называемые крестьяне, которые платят налоги со старого заброшенного поля, а сами давно качают нефть, оформленную как храмовый вклад на помин души Еликониды Степановны. Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
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      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              КНДР раскритиковала Помпео за клевету в адрес Компартии Китая

              4 июня 2020, 08:22

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              КНДР осудила недавнее выступление госсекретаря США Майкла Помпео, в котором он, по мнению официального Пхеньяна, оклеветал руководство Коммунистической партии Китая (КПК, говорится в заявлении пресс-секретаря международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

              «Это не первый случай, когда Помпео говорит глупости о Китае по теме Гонконга и Тайваня и по вопросам прав человека и торговым спорам. Но нельзя упускать из виду, что на этот раз он оклеветал руководство КПК», – передает ТАСС текст заявления, опубликованного в четверг центральнойгазета народной республики «Нодон синмун».

              При этом пресс-секретарь международного отдела ЦК ТПК подчеркнул, что «Помпео, как и высшим военным кругам США, стоит отказаться от своей несбыточной мечты о подрыве Коммунистической партии и социализма».

              Критика со стороны КНДР последовала после выступления госсекретаря США 31 мая в эфире телеканала «Фокс ньюс», в котором он заявил, что Коммунистическая партия Китая изменилась за последние 10 лет и «увидела свое предназначение в разрушении западных идей, западных демократий, западных ценностей».

              Напомним, 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые подрывают автономию специального административного района КНР.


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