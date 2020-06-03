Россия заявила о неспособности США остановить «Северный поток – 2»

У США не получится остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если жестко, кратко – нет», – передает слова Антонова РИА «Новости».

Он добавил, что отношения России и США «несколько подморожены».

«Что касается российско-американских отношений, мне кажется, что они несколько подморожены. Два наших президента конструктивно, прагматично, в деловом русле проговорили и, по сути дела, поставили перед нами те задачи, которые нужно решать в ближайшее время», – сказал Антонов.

Дипломат отметил, что среди таких задач – борьба с коронавирусом, взаимодействие в космосе, а также перспективы реализации плана Трампа по G7. Он также отметил, что в ближайшее время нужно решать проблемы глобальной безопасности и контроля над вооружениями.

«Но у меня такое ощущение, что когда я сталкиваюсь, когда я говорю с моими коллегами из госдепартамента, из Белого дома, что эти позитивные сигналы до них не доходят. Такое ощущение, что два президента поговорили, и я потом вхожу в другую комнату, в Белом доме или в госдепартаменте, и я не ощущаю поддержки настроя американского президента поладить с Россией. На сегодняшний день в российско-американских отношениях накопился огромный ворох проблем», – добавил посол.

В то же время Антонов назвал конструктивным жестом президента США Дональда Трампа и народа США отправку в Россию очередной партии ИВЛ.

Ранее в МИД заявили, что в США доминируют политики, которые используют энергетический фактор в русле антироссийской и антиевропейской политики, о чем свидетельствуют планы Вашингтона ввести санкции против «Северного потока – 2».

Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл говорил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2». МИД Германии заявлял, что несвоевременно сейчас раскручивать санкционную спираль.