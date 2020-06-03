Эксперт: Донбассу нет смысла сохранять украинский язык в качестве государственного

«Решение о том, что украинский язык для нас больше не равнозначен русскому, демонстрирует переход к новой фазе отношений с Украиной. Переговорный процесс окончательно зашел в тупик», – сказал газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя официальное закрепление русского языка как единственного государственного в Луганской народной республике.

«Для нас нет смысла сохранять и далее украинский язык в качестве государственного, – сказал бывший командир батальона «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский, – Если раньше это было аргументом в нашу пользу на переговорах с Киевом, то теперь вес такого довода становится ничтожным из-за отсутствия переговоров как таковых».

Со стороны Украины происходит отказ от парадигмы Минских соглашений, заданной в 2014 году, продолжил собеседник. Киев считает эти соглашения однозначно неприемлемыми для себя, не принимает ни последовательность их пунктов, ни их содержание. Нынешняя киевская власть считает себя вправе не нести ответственность, за договор, подписанный непосредственно Порошенко. Сейчас Украина видит свою задачу в том, чтобы всеми возможными способами признать несостоятельность Минского соглашения в том формате, в котором оно было подписано. Для этого, в частности, сейчас предпринимается поездка представителей украинской власти в Германию, с целью убедить Ангелу Меркель надавить на Россию, заметил Александр Ходаковский.

«Мы со своей стороны тоже идем на повышение ставок. Ранее мы считали возможным добиться от Киева особого статуса Донбасса, что позволяет конституция Украины. Получить, хотя бы на каком-то формальном юридическом уровне, широкую автономию в составе Украины согласно букве Минских соглашений, – напомнил собеседник. – Постепенно пришло четкое понимание, что Украина не в состоянии выполнять Минские соглашения в силу политической конъюнктуры и обстановки в стране. При этом мы не делали никаких шагов, которые могли бы трактоваться Киевом, как непоследовательность».

В последние месяцы отношение к переговорам и тем способам, которыми они ведутся, поменялось у республик Донбасса концептуально, акцентировал Ходаковский. В ответ на постоянное военное поддавливание со стороны Украины, ЛДНР вот уже два месяца находится в состоянии повышенной боевой готовности. «Это важный момент, который очень точно характеризует статус нынешних отношений Донбасса и Украины. Мы серьезно озабочены этим вопросом и в случае развития нынешнего негативного сценария готовы пойти на возобновление боевых действий», подчеркнул военно-политический деятель ДНР.

«Пора заигрываний подходит к концу. Решение о том, что украинский язык для нас больше не является равнозначным русскому, принятое ранее в Донецке, а теперь и в Луганске, как раз и показывает переход к новой фазе взаимоотношений с Украиной. Этим мы свидетельствуем, что переговорный процесс окончательно зашел в тупик», – пояснил Ходаковский.

При этом он отметил, что никакие другие варианты, кроме прописанных в Минских соглашениях, Донбасс не утраивают. Деноминирование этого документа, деноминирует и все отношения ЛДНР с Украиной, лишает шансов достичь хоть какого-либо прогресса путем политического диалога и развязывает руки непризнанным республикам.

«Факт признания русского языка единственным и основным в качестве государственного, носит для Донбасса скорее символическое значение. Практическим шагом было начало выдачи жителям ЛДНР паспортов Российской Федерации. Все последующие решения принимаются для подкрепления нашей позиции – мы стоим на пути интеграции с Россией. Пусть это долгий и трудный путь, но мы его для себя избрали, и останавливаться не собираемся», – поделился Ходаковкий.

«Пусть мы не можем сегодня говорить о признании независимости ЛДНР, в силу заморозки всех переговорных процессов. Тем более не можем говорить о вхождении в состав России, но мы продолжаем действовать в интересах нашего, достаточно уже настрадавшегося, населения. И вектор этот мы менять не планируем – паспорта, русский язык, еще ряд решений, например, в сфере экономики, которые пока не афишируются, но все они направлены установление более тесных взаимоотношений с Россией и завершение интеграционного процесса», – заключил собеседник.

Как сообщалось ранее, парламент самопровозглашенной Луганской народной республики внес поправки в конституцию ЛНР, которые закрепляют статус русского языка как единственного государственного в республике.

До настоящего времени в ЛНР государственными языками являлись русский и украинский. Изменения в конституцию были внесены на очередном заседании Народного совета в среду.

В марте поправки в конституцию о признании русского языка единственным государственным внес парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Напомним, в июле глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.