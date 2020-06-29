Американская компания собралась продавать препарат от коронавируса по 390 долларов за пузырек

Американская фармацевтическая компания Gilead заявила, что намерена продавать препарат от коронавируса ремдесивир властям развитых стран по цене в 390 долларов за пузырек. Пятидневный курс лечения обойдется в 2 тыс. 340 долларов.

Единая цена для закупки лекарства названа в открытом письме гендиректора и председателя совета директоров компании Gilead Дэниэла О’Дэя, пишет Forbes.

По словам топ-менеджера, практика лечения показывает, что большинству пациентов требуется пятидневный курс и шесть пузырьков ремдесивира. Таким образом, лечение одного пациента обойдется в как минимум 2 тыс. 340 долларов.

О’Дэй утверждает, что компания установила стоимость препарата сильно ниже, чем он реально может стоить. «В обычных обстоятельствах мы бы оценили лекарство в зависимости от его ценности. (...) Чтобы обеспечить широкий и справедливый доступ [к лекарству] во время срочной глобальной необходимости, мы установили цену для властей развитых стран в 390 долларов за пузырек», – говорится в открытом письме.

Сообщается, что как только дефицит препарата будет устранен и будут налажены другие каналы поставок, цена для частных страховых компаний и других коммерческих предприятий вырастет и составит в США 520 долларов за пузырек, или 3 тыс. 120 долларов за пятидневный курс лечения.

По словам О’Дэя, более ранняя выписка пациентов из больниц позволяет сэкономить примерно 12 тыс. долларов на пациента.

Ранее портал MedicalXpress сообщил, что противовирусный препарат ремдесивир показал свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом. Исследователи провели эксперимент с участием более 1 тыс. человек. Сообщалось, что препарат сократил время выздоровления больных от коронавируса в среднем на четыре дня.

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